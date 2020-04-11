Ещё 40 московских поликлиник переоборудуют для борьбы с COVID-19

В Москве планируют переоборудовать 40 поликлиник для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию", - сообщила вице-мэр.

Для переоборудования были выбраны клиники, где есть приборы для компьютерной томографии.