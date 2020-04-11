В Москве планируют переоборудовать 40 поликлиник для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию", - сообщила вице-мэр.
Для переоборудования были выбраны клиники, где есть приборы для компьютерной томографии.
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