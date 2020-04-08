Занятия в московских школах проводятся в формате видеоконференци

В рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 московские школы переведены на дистанционное обучение. Учителя проводят занятия в формате видеоконференций, а задания загружают в электронный дневник.

Помогают в этом цифровые сервисы "Московская электронная школа", "Мои достижения"и образовательная платформа "Российская электронная школа".

Кроме того, в прямом эфире Московского образовательного телеканала ежедневно по будням с 09:00 до 12:20 проводятся занятия в формате "Телешкола". На телеуроках ребят знакомят с материалом и рассказывают, как и где можно применить новые знания. С полным перечнем всех доступных сервисов можно ознакомиться на портале "Дистанционное и электронное обучение".

Для обеспечения дистанционной работы у каждого учителя московской школы есть служебный высокопроизводительный ноутбук.

"Для учеников первых — четвертых классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители продолжают ездить на работу, открыты дежурные группы численностью до 12 человек. При этом в школах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний. Детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводятся уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, безопасные для ребят", — сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

Кроме того, в настоящее время в Москве действуют более 190 онлайн-курсов для повышения квалификации учителей. В том числе такие актуальные сегодня, как "Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных организациях", ранее сообщил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Добавим, что на сайте мэрии Москвы — mos.ru— также доступны более 360 сервисов, которые позволяют получить государственные услуги дистанционно. Для доступа к ним необходимо пройти короткую регистрацию. После этого удаленно можно оплатить жилищно-коммунальные услуги, домашний телефон, передать показания счетчиков воды и электричества, погасить штраф за нарушение ПДД и судебные задолженности, записать своего питомца к ветеринару (в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19 государственные ветклиники работают исключительно по предварительной записи). Решить вопросы, связанные с содержанием подъездов и многоквартирных домов, можно через сервис "Единый диспетчерский центр".

В сложившейся непростой ситуации власти призывают москвичей проявлять ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса.