О наказании за нарушение карантина россиян предупредят по СМС

О нарушении карантина россиянам будут рассказывать по СМС. Также гражданам сообщат, какое наказание за это грозит.

Организовать СМС-информирование поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте кабмина, задачу исполняют Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Система должна заработать с 3 апреля.

Помимо СМС-рассылки узнать о нарушениях карантина россияне смогут на Едином портале госуслуг.

Напомним, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 500 новых случаев заражения коронавирусом. От опасного заболевания скончались 17 человек, восемь из них — за последние сутки.