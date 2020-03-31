О нарушении карантина россиянам будут рассказывать по СМС. Также гражданам сообщат, какое наказание за это грозит.
Организовать СМС-информирование поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте кабмина, задачу исполняют Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Система должна заработать с 3 апреля.
Помимо СМС-рассылки узнать о нарушениях карантина россияне смогут на Едином портале госуслуг.
Напомним, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 500 новых случаев заражения коронавирусом. От опасного заболевания скончались 17 человек, восемь из них — за последние сутки.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.