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Источник Правда.Ру

Восемь россиян скончались от коронавируса за сутки

Россия

Уже 171 россиян скончались от коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов.

От коронавируса в Москве за сутки скончались пять человек, по одному — во Владимирской и Пензенской областях и Санкт-Петербурге.

Новые случаи заболевания зафиксированы в 24 регионах страны. Всего за сутки диагноз "коронавирус" поставлен 500 пациентам. Общее число зараженных достигло 2337 человек. Больше всего случаев инфицирования — 387 — в Москве. Еще 48 — в Санкт-Петербурге, по девять — в Дагестане и Свердловской области, по шесть — в Бурятии и Мурманской области, по пять — в Пензенской области и Татарстане, по три — в Ленинградской и Ростовской областях.

Еще по двое инфицированных зарегистрировано в Воронежской, Астраханской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае, по одному — в Калмыкии, Нижегородской, Иркутской, Магаданской, Костромской и Самарской областях, Алтайском и Хабаровском краях, в Крыму.

55 человек полностью вылечились от коронавируса за сутки. Всего число выздоровевших составляет 121 человек.

"За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек: Москва — 42, Приморский край — один, Красноярский край — один, Московская область — четыре, Санкт-Петербург — два, Курганская область — один, Ярославская область — один, Ленинградская область — один, Кировская область — один, Краснодарский край — один. За весь период выписан 121 человек", — информирует оперативный штаб.

Сообщается, что 35% заболевших в Москве — молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. 40% инфицированных — граждане 40-65 лет.

 

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