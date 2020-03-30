Рейсов, которые вывозят россиян из-за границы, станет меньше

Чартерные рейсы, которые вывозят граждан России из других стран, станут реже покидать российские аэропорты. Число рейсов сократят.

Такое решение принято для того, чтобы более внимательно работать с теми, кого эвакуируют на родину.

"Штабом принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан, для того, чтобы каждого из прилетающих сегодня с учётом развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, можно было в пунктах прилёта внимательно, подробно встретить, отработать, обработать", — заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что авиакомпаниям, понесшим убытки из-за коронавируса, окажут помощь.