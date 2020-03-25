В регионах России пересчитают места в больницах

Власти регионов России должны увеличить число коек в местных больницах. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение принято на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией", — подчеркнул глава кабмина.

Напомним, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 163 новых случая заболевания коронавирусом. Заболевания выявлены в 20 новых регионах.