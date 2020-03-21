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Коронавирус был завезен в Крым с территории Украины

Россия » Юг » Севастополь

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о первом заболевшем коронавирусом в Крыму. По его словам, это был мужчина, который отдыхал во Франции, а затем вернулся на полуостров через территорию Украины. Зараженный проехал на автомобиле через пункт пропуска.

Сейчас мужчину госпитализировали и поместили в изолированный бокс. Медики определили круг людей, с которыми он общался, за ними также наблюдают врачи.

Ранее власти Крыма закрыли границу с Украиной из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

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