Коронавирус был завезен в Крым с территории Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о первом заболевшем коронавирусом в Крыму. По его словам, это был мужчина, который отдыхал во Франции, а затем вернулся на полуостров через территорию Украины. Зараженный проехал на автомобиле через пункт пропуска.

Сейчас мужчину госпитализировали и поместили в изолированный бокс. Медики определили круг людей, с которыми он общался, за ними также наблюдают врачи.

Ранее власти Крыма закрыли границу с Украиной из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.