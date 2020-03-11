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Закон о поправках в Конституцию одобрили в Совете Федерации

Россия

Члены Совета Федерации поддержали закон о поправках в Конституцию. Следующее рассмотрение этого вопроса назначено на 14 марта.

До этого времени законопроект будут оценивать в региональных правительствах. Если две трети парламентов в регионах страны примут его, закон будет считаться одобренным.

Напомним, что в основной закон России планируют внести ряд изменений, которые расширят полномочия Государственной Думы, а действующему президенту переизбраться еще на два срока. Если закон будет принят, голосование за поправки пройдет 22 апреля.

Ранее документ приняла Государственная Дума.

поправки конституция совет федерации
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