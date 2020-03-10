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Источник Правда.Ру

Синоптики предсказали России "идеальное климатическое лето"

Россия

Специалистами центра "Фобос" подготовлен долгосрочный прогноз погоды для российских регионов.

Как следует из расчетов, летняя температура на европейской территории России будет очень комфортной.

Об этом рассказал Евгений Тишковец, главный специалист центра погоды.

"Прогнозу, который мы сделали, можно доверять. Технология, по которой он был составлен, подтвердила свою точность — прогноз, по ней составленный, на зиму 2019-2020 полностью совпал с реальностью. Мы, благодаря ему, уже за 4 месяца до наступления зимы знали, что она станет рекордно теплой", — говорит синоптик.

Так что же будет летом?

По словам Тишковца, температура воздуха на территории европейской России летом будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

"Для Русской равнины средняя температура — 20-25 градусов. Температурный коридор составит +21…+27 градусов, что является идеальной зоной климатического комфорта. При этом будут и грозы, и ливни, и даже град и ураганы. Но это норма для лета", — рассказал синоптик.

Апрель и май будут теплыми, но без рекордов, прогнозируют в центре погоды "Фобос". Как рассказал "РГ" ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, сейчас превышение нормы составляет 7-10 градусов, но с каждой декадой аномалия будет сокращаться.

Погода весной

По прогнозам "Фобоса",

в марте

  • будет на 3-6 градусов теплее, чем обычно,
  • осадки — в норме;

в апреле

  • тоже теплее нормы, но лишь на 2-3 градуса,
  • осадки — в дефиците;

в мае

  • будет теплее нормы на 1-2 градуса.

"Несмотря на то, что аномалия будет месяц от месяца сокращаться, весна нас ждет очень комфортная", — пообещал Тишковец.

Темы лето погода центр фобос евгений тишковец
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