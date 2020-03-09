Две противолодочные группы на Камчатке будут искать подлодки врагов

Две корабельные противолодочные ударные группы сформированы на Тихоокеанском флоте. Они займутся поиском подводных лодок противника.

Новые соединения уже прошли учения и успешно справились с ними.

"В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы", — говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота России.

В задачи военных входит патрулирование территории, изучение отдаленных от базирования районов, защита морских коммуникаций, демонстрация флага России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина укрепит флот списанными американскими кораблями. По заявлению украинских политиков, чтобы изменить баланс сил в Черном море, "незалежной" достаточно получить десять кораблей с крылатыми ракетами.