Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сообщил о переносе заключительных этапов школьных олимпиад из-за эпидемии коронавируса. Олимпиады должны были пройти в конце марта на базе вуза.

"Московский университет, заботясь о здоровье участников олимпиад, студентов и сотрудников университета, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и применяемыми мерами по противодействию распространению этой инфекции, принял решение перенести проведение заключительных этапов олимпиад школьников, проведение которых запланировано в МГУ имени М. В. Ломоносова и на региональных площадках, до нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщили в вузе.