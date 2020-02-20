Мишустин раскритиковал инвестирование бюджетных средств в 2019 году

Больше триллиона рублей недоинвестировали из бюджета России в прошлом году. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты.

Ознакомившись с ними, глава правительства страны Михаил Мишустин был возмущен.

"В сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств — около 1,1 трлн руб., что недопустимо много", — заявил глава кабмина.

Ранее "Правда.Ру" писала, что причиной такой ситуации является низкий уровень ответственности чиновников и неграмотное планирование.