В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Сообщения о минировании детских садов "накрыли" сегодня рано утром крупные города ДФО.

Об этом сообщают пресс-службы городских мэрий.

Комсомольск-на-Амуре

"После сообщений о минировании эвакуированы более 50 детских садов и территориальное отделение ГТРК "Дальневосточная".

Хабаровск

"На данный момент эвакуированы 29 детских садов. Это более 5,6 тысяч детей и 987 сотрудников".

Владивосток

"10 учреждений получили сообщения о минировании. Специалисты уже проверяют здания. Дети размещены в ближайших учреждениях. Сегодня из-за непогоды в детсадах меньше ребят, чем обычно".

Благовещенск

"Эвакуированы 11 корпусов пяти ДОУ. В настоящее время проводится эвакуация детей из детских садов номер 50, 15, 28, 67, 35".

Напомним, что "телефонный террорист" держит российские регионы в напряжении с ноября прошлого года. А все попытки ФСБ заблокировать службы почтовых отправлений, с которых ведется массовая рассылка сообщений о "минировании" объектов с массовым пребыванием людей приводят к тому, что уже буквально на следующий день все повторяется сначала.

Как ранее пояснил в эксклюзивном интервью «Правде.Ру» Александр Михайлов, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, у "анонима" есть вполне конкретные, измеримые цели. Какие, читайте в материале на сайте.