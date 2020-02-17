Сообщения о минировании детских садов "накрыли" сегодня рано утром крупные города ДФО.
Об этом сообщают пресс-службы городских мэрий.
"После сообщений о минировании эвакуированы более 50 детских садов и территориальное отделение ГТРК "Дальневосточная".
"На данный момент эвакуированы 29 детских садов. Это более 5,6 тысяч детей и 987 сотрудников".
"10 учреждений получили сообщения о минировании. Специалисты уже проверяют здания. Дети размещены в ближайших учреждениях. Сегодня из-за непогоды в детсадах меньше ребят, чем обычно".
"Эвакуированы 11 корпусов пяти ДОУ. В настоящее время проводится эвакуация детей из детских садов номер 50, 15, 28, 67, 35".
Напомним, что "телефонный террорист" держит российские регионы в напряжении с ноября прошлого года. А все попытки ФСБ заблокировать службы почтовых отправлений, с которых ведется массовая рассылка сообщений о "минировании" объектов с массовым пребыванием людей приводят к тому, что уже буквально на следующий день все повторяется сначала.
Как ранее пояснил в эксклюзивном интервью «Правде.Ру» Александр Михайлов, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, у "анонима" есть вполне конкретные, измеримые цели. Какие, читайте в материале на сайте.
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