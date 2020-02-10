Школьников Воронежа отправили на карантин

Администрация Воронежа сообщила, что все общеобразовательные учреждения города закроются на внеплановый карантин с 11 до 25 февраля. Причиной закрытия школ стала заболеваемость гриппом и ОРВИ.

"В образовательных организациях будут скорректированы учебные программы за счёт резервных часов, отведённых на повторение пройденного материала, обеспечено освоение образовательных программ с использованием дополнительных образовательных модулей и путем проведения с учащимися индивидуальных занятий и консультаций", - говорится на сайте мэрии.

Примечательно, что детские сады закрыты не будут. В дошкольных учреждениях усилят противоэпидемиологические меры.