Верблюд задержал пассажирский поезд "Ташкент - Москва"

Пассажирский поезд "Ташкент - Москва" задержался на 44 минуты из-за верблюда, который перекрыл дорогу, выбежав на железнодорожный путь. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги. Далее верблюд стал бежать четко по железнодорожному пути со скоростью примерно 20 километров в час.

Судя по рассказам очевидцев, позже он замедлился. Тогда пассажиры взволновались, что животное может вообще лечь на железнодорожный путь и перекрыть дорогу. Спустя некоторое время машинисту все же удалось спугнуть животное с помощью звукового сигнала.