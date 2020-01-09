В Москве начинается "европейская зима"

Центральные регионы России и, в частности, Москва переходят от режима "крымская зима" в режим "зима европейская".

С таким заявлением выступил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

По словам синоптика, в ближайшие дни ночные температуры "мягко" опустятся в столице до минус 7 градусов.

"Начало зимы, ее первая часть, с мощными рекордными оттепелями и практически полным отсутствием снега больше характерны для Крыма, оттого и название такое — "крымская зима". Теперь наступает "еврозима": в ближайшую неделю будет легкий минус, благодаря чему наконец-то образуется устойчивый снежный покров. Сантиметров пять — двенадцать", — сообщил Тишковец.

Днем, по его словам, будет тепло: около 0 градусов, ночью — устойчивый, хоть и небольшой, минус, примерно до 7 градусов.