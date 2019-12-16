Глава Воронежской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал на своей странице "ВКонтакте", что рабочий день в регионе переносится с 31 на 28 декабря. Глава региона пояснил, что принял такое решение после проведенного опроса. По его словам, большинство жителей Воронежской области выступили за перенос рабочего дня.

В голосовании приняли участие 46 тысяч жителей региона. Из них 86% поддержали перенос рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Решение затронет только сотрудников органов исполнительной власти области, госслужащих, сотрудников облправительства и подведомственных структур.