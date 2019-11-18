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Источник Правда.Ру

Путин одобрил строительство моста через Лену за 83 миллиарда рублей

Россия » Дальний Восток » Якутск

Российский президент одобрил новый крупный проект  — строительство автомобильного моста через сибирскую реку Лену в районе Якутска.

Точная стоимость реализации данного проекта не сообщается, что известно, что проект тянет на 82,9 миллиарда рублей. Планируется, что протяженность моста будет составлять 3100 метров. 

В своем письме глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев просит выделить на реализацию проекта 47,8 миллиарда из средств федерального бюджета. Еще 6,4 миллиарда будет выделено из средств регионального бюджета, а 28,6 миллиарда обещает выделить частный инвестор.

Для легковых машин мост будет бесплатным, а вот водителям других ТС за проезд нужно будет заплатить от 1000 до 4000 рублей.

Строительство будет завершено к 2025 году, если необходимые средства будут выделены.

Жителям Якутска необходим мост, так как у них нет постоянного сухопутного сообщения с федеральными трассами. В летнее время они пользуются паромом через Лену. В период ледохода жители практически  отрезаны от "большой дороги".

Фото: twitter.com

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