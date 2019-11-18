Российский президент одобрил новый крупный проект — строительство автомобильного моста через сибирскую реку Лену в районе Якутска.
Точная стоимость реализации данного проекта не сообщается, что известно, что проект тянет на 82,9 миллиарда рублей. Планируется, что протяженность моста будет составлять 3100 метров.
В своем письме глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев просит выделить на реализацию проекта 47,8 миллиарда из средств федерального бюджета. Еще 6,4 миллиарда будет выделено из средств регионального бюджета, а 28,6 миллиарда обещает выделить частный инвестор.
Для легковых машин мост будет бесплатным, а вот водителям других ТС за проезд нужно будет заплатить от 1000 до 4000 рублей.
Строительство будет завершено к 2025 году, если необходимые средства будут выделены.
Жителям Якутска необходим мост, так как у них нет постоянного сухопутного сообщения с федеральными трассами. В летнее время они пользуются паромом через Лену. В период ледохода жители практически отрезаны от "большой дороги".
Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.