Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Заммэра Москвы рассказал о причинах постоянной смены плитки в столице

Россия » Центр » Москва print

Плитку в Москве приходится постоянно менять, а асфальт — перекладывать из-за "бракоделов".

Об этом в эфире радиостанции "Вести FM" заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На слова заслуженного строителя Российской Федерации обратило внимание российское интернет-издание Lenta. ru.

Петр Бирюков заявил, что "нерадивые компании" сначала делают брак, а потом сами же плитку и перекладывают. Заместитель мэра Москвы отметил, что власти обязывают "бракоделов" перекладывать асфальт и плитку за счет компании.

Бирюков отметил также, что в столице России используется специальная, сделанная при помощи технологии термообжига, плитка. Плитка такого толка, пояснил специалист, зимой якобы скользит меньше, чем, например, асфальт.

В поселке Ставропольского края же за последние тридцать лет местную дорогу вообще ни разу не ремонтировали.

Читайте также:

Украинские водители решили собственными силами отремонтировать "дорогу в ад".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы жкх плитка ремонт москва власть асфальт
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
На "радикальные меры" Зеленского в Донбассе у Путина есть свои
Здоровье
Семь полезных продуктов для сосудов и сердца
Суды
Прокурор против следователя - "плотник супротив столяра"
Новости Все >
В Музее Москвы пройдёт благотворительная "Смородиновая ярмарка"
Талисманом Олимпиады-2022 стала панда
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников
Заммэра Москвы рассказал о причинах постоянной смены плитки в столице
Джумхур вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Падение телефона в ванну спровоцировало гибель девушки
В Москве презентовали книгу Фердинанда Пасколо
Два российских хоккеиста попали в топ-20 драфта НХЛ-2020
Профессор Меркель заявил, что термин "аннексия" к Крыму неприменим
Последние материалы
Семь полезных продуктов для сосудов и сердца
Падение телефона в ванну спровоцировало гибель девушки
В Москве презентовали книгу Фердинанда Пасколо
Прокурор против следователя - "плотник супротив столяра"
Профессор Меркель заявил, что термин "аннексия" к Крыму неприменим
Два российских хоккеиста попали в топ-20 драфта НХЛ-2020
Глава РСПП назвал условие для введения четырехдневной рабочей недели
Как отличить объявление о продаже автомобиля "частников" от перекупщиков
Власти Ирана отвергли предложение от США по переговорам
Украину не пригласили на саммит НАТО из-за разногласий Киева с Венгрией
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия

Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.

Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Здоровье
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Здоровье
Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний
Василий Амирджанов Свадьба Собчак взбодрила медиапространство Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 17 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Нефть как заложник геополитики Айдын Мехтиев
Комментарии
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Заммэра Москвы рассказал о причинах постоянной смены плитки в столице
Власти Ирана отвергли предложение от США по переговорам
Украину не пригласили на саммит НАТО из-за разногласий Киева с Венгрией
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Первая встреча Зеленского и Путина может пройти в октябре
На Украине представили "формулу Зеленского" по войне в Донбассе
В ТЮЗе Екатеринбурга ставят "Ревизора" Гоголя со сценами изнасилования
Светлана Кокорина после освобождения сыновей "снова стала матерью"
Пентагон советует Трампу не начинать "дорогостоящую" войну с Ираном
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Жалобы жильцов на работу управляющей компании
Отчим Кокорина наехал "Гелендвагеном" на журналиста
В Госдуме предложили признать рэп-баттл видом спорта
Ревизор-2: Хлестаков изнасиловал дочь Городничего
История и современность
Полнолуние в древних мифах и легендах
Полнолуние в древних мифах и легендах
Битва при Бленхейме в ходе войны за испанское наследство
Битва при Бленхейме в ходе войны за испанское наследство
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Кремль в ожидании: Эр-Рияд не отвечал на предложение Путина
Пентагон советует Трампу не начинать "дорогостоящую" войну с Ираном
Пентагон советует Трампу не начинать "дорогостоящую" войну с Ираном
Силовики за год обнаружили террористические ячейки в 17 регионах
Силовики за год обнаружили террористические ячейки в 17 регионах
Путин предложил Эр-Рияду купить комплексы С-400
Путин предложил Эр-Рияду купить комплексы С-400
Нортон I: американский император, который распустил конгресс
Нортон I: американский император, который распустил конгресс
Как исследователь Арктики спасал остатки Северной армии белых
Как исследователь Арктики спасал остатки Северной армии белых
БТР погубил росгвардейцев на спец-учениях
БТР погубил росгвардейцев на спец-учениях
Военное руководство Европы ждет от России агрессивной войны
Военное руководство Европы ждет от России агрессивной войны
Фотогалереи
Какие авто лучшие в своем классе 5 Фото Какие авто лучшие в своем классе
Их любили, ими восхищались 10 Фото Их любили, ими восхищались
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Что бы это значило... 8 Фото Что бы это значило...
Домашнее
На кетогенной диете можно сбросить до 12 килограмм за полгода
Добавки с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3: пить или не пить
Фаговая терапия предотвращает инфекцию холеры
Восемь рецептов народных средств, которые помогут вылечиться от простуды
К болезням печени приводит не только алкоголь
Семь причин, почему школьники Финляндии любят учиться
Семейный гороскоп на 16-22 сентября: Тельцу слушать близких, Водолею много суетиться
Общий гороскоп на 16-22 сентября: Скорпиону опасаться своего окружения, Водолею не гнуться под чужим мнением
В доме умершего гинеколога обнаружено 2 246 человеческих эмбрионов
В доме умершего гинеколога обнаружено 2 246 человеческих эмбрионов
Фатальное падение парашюта с россиянами в Турции попало на видео
Фатальное падение парашюта с россиянами в Турции попало на видео
Можно ли пользоваться косметикой с истекшим сроком годности
Можно ли пользоваться косметикой с истекшим сроком годности
Правда ли, что мужчины боятся романов с красивыми женщинами?
Правда ли, что мужчины боятся романов с красивыми женщинами?
Стоит ли заводить отношения с женатым мужчиной
Стоит ли заводить отношения с женатым мужчиной
Ученые: физическая нагрузка полезна людям с болезнью Паркинсона
Ученые: физическая нагрузка полезна людям с болезнью Паркинсона
Богомолова после брака с Собчак назвали "самым несчастным в России"
Богомолова после брака с Собчак назвали "самым несчастным в России"
Самые частые ошибки в макияже
Самые частые ошибки в макияже
В Барнауле в парке развлечений вспыхнул аттракцион
В Барнауле в парке развлечений вспыхнул аттракцион
В Петербурге цены на аренду жилья выросли на 10%
В Петербурге цены на аренду жилья выросли на 10%
Забавные фото
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ