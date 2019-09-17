Плитку в Москве приходится постоянно менять, а асфальт — перекладывать из-за "бракоделов".
Об этом в эфире радиостанции "Вести FM" заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
На слова заслуженного строителя Российской Федерации обратило внимание российское интернет-издание Lenta. ru.
Петр Бирюков заявил, что "нерадивые компании" сначала делают брак, а потом сами же плитку и перекладывают. Заместитель мэра Москвы отметил, что власти обязывают "бракоделов" перекладывать асфальт и плитку за счет компании.
Бирюков отметил также, что в столице России используется специальная, сделанная при помощи технологии термообжига, плитка. Плитка такого толка, пояснил специалист, зимой якобы скользит меньше, чем, например, асфальт.
В поселке Ставропольского края же за последние тридцать лет местную дорогу вообще ни разу не ремонтировали.
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