Удастся ли полпреду Цуканову умерить аппетиты олигарха Ананьева?

В Екатеринбурге в первый день осени состоялся пикет против уничтожения Березовой рощи. Горожане опасаются, что для лесопарка в Краснолесье еще не начавшийся листопад может стать последним. Активисты собрались в сквере у ТРЦ "Академический". "Оставьте рощу детям!", "Ананьев, руки прочь от нашего леса", "Уральский дровосек", где твоё сердце?" — так звучали основные лозунги очередной экологической акции, прошедшей в столице Урала накануне нового учебного года.

Гражданские выступления за последние годы стали одним из главных способов коммуникаций между обществом и государством. Причинами стихийных и локальных протестов являются проблемы, которые без прямого вмешательства властей не решить.

В Екатеринбурге горожане и экоактивисты вот уже полтора года борются за сохранение лесопарка "Березовая роща". Соперник им достался более чем серьезный — строительный холдинг "Атомстройкомплекс", возглавляемый олигархом Валерием Ананьевым. Застройщик намерен вырубить более 30 Га полувековых деревьев. Три гектара леса уже уничтожено. С мнением местных жителей коммерсант не считается. На критику со стороны мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Ананьев не реагирует. Ранее градоначальник публично выразил недовольство действиями "Атомстройкомплекса", назвав заявления фирмы некорректными, а обещания лишенными основания. По словам Высокинского, представители строительной компании вводят горожан в заблуждение.

Защитники лесопарка обращались в суд. Истцы требовали признать недействительными результаты торгов по аренде участка в "Березовой Рощи". Решение суда откладывалось, заседания переносились. Это время люди Ананьева зря не теряли. На процесс пытались повлиять через СМИ и общественные организации. Юристы "Атомстройкомплекса" выискивали лазейки в законе. На заявителей оказывалось прямое давление. Однажды неизвестные попытались поджечь рощу. В итоге после месяцев "раздумий" судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Вероника Лазарева заняла сторону олигарха. Последний, к слову, еще на старте судебного процесса был твердо уверен в благоприятном для себя исходе.

На Урале Ананьева знают, как человека алчного, бескомпромиссного, обросшего множеством связей и, поэтому, очень влиятельного. Он остается на плаву после десятков судебных исков и череды скандалов, связанных с невыполнением подрядных договоров с администрацией Екатеринбурга.

В противостоянии с могущественным бизнесменом горожане теперь надеются на помощь федеральных властей. В приемной Президента в Уральском Федеральном округе 27 августа состоялась встреча по вопросу сохранения "Березовой рощи". С экозащитниками встретился заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий. Ему передали обращение Николаю Цуканову от жителей Краснолесья. Вместе с официальным письмом было передано более двух тысяч подписей под требованием отменить итоги торгов, в результате которых лесопарк отдали под застройку. Горожане просят присвоить Березовой роще статус особо охраняемой природной территории. Екатеринбуржцамналадили и прямую связь с Москвой — с Управлением Президента по работе с обращениями граждан.

Ранее Цуканов и его подчиненные грамотно отреагировали на протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Свердловского театра драмы. Стоит отметить, что 8 августа застройщиком было принято решение о расторжении договора об аренде земельного участка у драмтеатра. Теперь земля снова перейдет в категорию территорий общего пользования. У местных властей и полпредства есть удачный опыт разрешения острых экологических конфликтов. Удастся ли использовать Цуканову свои компетенции и в ситуации с "Березовой рощи", которой угрожают заточенные топоры неуступчивого Ананьева?