Московские школьники пройдут по местам боевой славы героев войны

В ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы в школах Москвы реализуется проект "Путь героя". Он касается образовательных организаций, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, — таких школ в столице сегодня более 70.

На селекторном совещании департамента образования и науки города Москвы 15 августа о подготовке к походу рассказала Алина Зайцева, куратор проекта "Путь героя" школы №538 им. С. В. Гришина.

"В ходе реализации проекта команда нашей школы пройдет по местам боевой славы под Смоленском и Дорогобужем, а также осуществит поход на малую родину героя, в деревню Логиновка", — рассказала Алина Зайцева.

Герой Советского Союза Сергей Владимирович Гришин возглавлял Особое партизанское соединение"Тринадцать". Отряд действовал на территории Белоруссии и Смоленской области с 1941 по 1944 год и уничтожил 40 вражеских гарнизонов, свыше 1 тысячи автомашин, 9 танков, 2 бронепоезда, около 100 мостов и свыше 6 км рельсов. Западные историки называют его самым активным и опасным формированием в тылу немецкой группы армий "Центр".

В ходе подготовки в школе №538 была сформирована команда из обучающихся и педагогов, которая подробно изучила историю ОПС "Тринадцать" и биографию Сергея Владимировича Гришина. Были разработаны туристская и краеведческо-исследовательская части маршрута. Школа установила контакты с музеем "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны", Дорогобужской средней общеобразовательной школой №2, а также со школьным музеем в деревне Логиновка, который посвящен ОПС "Тринадцать". В ближайшее время участникам похода предстоит сдача норм ГТО.

"Результатами участия в данном проекте станет не только привлечение учеников к туристско-краеведческой и военно-патриотической деятельности, но также пополнение экспозиции школьного музея, развитие музея не только на школьном, но и районном уровне", — отметила Алина Зайцева.

Накануне Парада Кадетского движения, 6 мая 2020 года, участники проекта представят экспедиционный журнал прохождения маршрута и видеоотчет. По итогам похода также будет разработан и опубликован в Московской электронной школе сценарий урока, посвященный ОПС "Тринадцать" и Сергею Владимировичу Гришину.

"Поход — это базовый элемент проекта, но этим проект не должен заканчиваться. Нужно, чтобы все учителя, заместители директоров, ученики и их родители знали судьбу того человека, чье имя носит школа, и гордились этим осознанно", — ранее подчеркивал руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

В рамках проекта "Путь героя" его участники также проводят встречи с ветеранами, концерты и экскурсии для учеников начальной школы.

Фото превью: voenpatriot.mskobr.ru