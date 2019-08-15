Аэропорт Саратова не укладывал плитку с Гагариным в туалете

Представитель саратовского аэропорта "Гагарин" Максим Жминда опроверг информацию о том, что в туалете аэропорта была уложена плитка с изображением космонавта.

Ранее в СМИ были опубликованы фотографии плиточных панелей с изображением первого человека в космосе Юрия Гагарина. Жминда пояснил, что их планируют уложить на некоторые стены в VIP-залах аэропорта.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала запись переговоров Юрия Гагарина с диспетчером на Земле во время первого полета человека в космос. Когда "Восток-1" вышел на орбиту, Гагарин передал: "Вижу горизонт, горизонт Земли выплывает. Но звезд на небе не видно. Земная поверхность, земную поверхность видно в иллюминатор. Небо черное, и по краю Земли, по краю горизонта такой красивый голубой ореол, который темнее по удалению от Земли".

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