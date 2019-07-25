Центр экологического мониторинга зафиксировал превышение максимально-допустимой концентрации сероводорода и метилмеркаптана в воздухе Омска. Сейчас с информацией работают в Роспотребнадзоре.
Проверка городского воздуха была инициирована в связи с массовой жалобой горожан на "химический запах". Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко пояснил, что это уже не первое превышение концентрации вредных веществ в воздухе Омска. По его словам, в этом виновен местный завод компании "Химпром".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что канадский свежий воздух в банках стал хитом продаж в Китае, где жители мучаются от смога.
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