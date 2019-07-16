Мэр Красноярска выдал подчиненным метлы, чтобы напомнить о чистоте

Глава Красноярска Сергей Еремин провел 16 июля совещание с главами районов и выдал им метлы "подметалки-подгоняйки". Таким образом мэр решил напомнить своим подчиненным о чистоте в городе.

Свое напоминание главам районам Еремин также опубликовал в Instagram.

"Метлы "подметалки-подгоняйки", которые я вручил руководителям районов города, должны напоминать им о чистоте, как о главном атрибуте Красноярска. Причем чистота зависит не только от местных властей, но и от представителей бизнеса. Поэтому каждый предприниматель должен обслуживать закрепленную за собой территорию", - написал Еремин в социальной сети.

К публикации была прикреплена видеозапись, на которой мэр вручает метлы подчиненным. По словам Еремина, ему пришла эта идея после инспекции одного из дворов города, поскольку качество уборки его не устроило.