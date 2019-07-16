Глава Красноярска Сергей Еремин провел 16 июля совещание с главами районов и выдал им метлы "подметалки-подгоняйки". Таким образом мэр решил напомнить своим подчиненным о чистоте в городе.
Свое напоминание главам районам Еремин также опубликовал в Instagram.
"Метлы "подметалки-подгоняйки", которые я вручил руководителям районов города, должны напоминать им о чистоте, как о главном атрибуте Красноярска. Причем чистота зависит не только от местных властей, но и от представителей бизнеса. Поэтому каждый предприниматель должен обслуживать закрепленную за собой территорию", - написал Еремин в социальной сети.
К публикации была прикреплена видеозапись, на которой мэр вручает метлы подчиненным. По словам Еремина, ему пришла эта идея после инспекции одного из дворов города, поскольку качество уборки его не устроило.
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