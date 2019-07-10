Жительница Бурятии стояла на очереди для улучшения жилищных условий с 1964 года, однако местные власти не выдавали ей новое жилье. В мэрии ссылались на то, что у женщины нет статуса "малоимущая", поэтому она была вынуждена обратиться в прокуратуру.
Прокуратура через суд обязала администрацию предоставить женщине квартиру в течение трех месяцев, поскольку в Жилищном кодексе РСФСР, который действовал до 2005 года, для постановки на учет получения квартиры гражданину не требовался статус малоимущего.
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