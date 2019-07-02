Климатолог: Дальнему Востоку и Причерноморью тоже грозит наводнение

Дальнему Востоку и Черноморскому побережью, как и Иркутской области, грозит наводнение.



Паводок в Иркутской области: под водой – более четырех тысяч домов / Новости от 30.06.2019 20:02

Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов.

По мере потепления в этих регионах, указал специалист, вероятность интенсивных осадков, которые могут привести к наводнениям, будет лишь расти.

Напомним, что на данный момент число погибших в результате паводка в Иркутской области составляет по меньшей мере 18 человек.