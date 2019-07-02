Дальнему Востоку и Черноморскому побережью, как и Иркутской области, грозит наводнение.
Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов.
По мере потепления в этих регионах, указал специалист, вероятность интенсивных осадков, которые могут привести к наводнениям, будет лишь расти.
Напомним, что на данный момент число погибших в результате паводка в Иркутской области составляет по меньшей мере 18 человек.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.