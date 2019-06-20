Информация о том, что цыгане в Иркутске похитили одну из местных жительниц и насильно ее удерживают "изрядно приукрашена". Об этом заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Иркутской области Герман Струглин.
"Никто насильно ни в каком таборе ее не содержит. Оперативно нашли эту семью, опросили, посмотрели условия для проживания. Женщина сама в недоумении относительно такого внимания к себе со стороны СМИ", - сказал он в интервью агентству "РБК".
В полиции подчеркивают, что у женщины были конфликты в семье, но на данный момент они себя исчерпали. Она вернулась к родственникам, помирилась с ними и живет нормальный жизнью, подчеркнул Струглин.
Директор кризисного центра "Мария" Наталья Кузнецова считает, что женщину запугали и заставили сказать, что у нее все в порядке.
"Я, как человек, который достаточно давно в этой сфере работает, считаю, что ничего хорошего там [в семье] нет. Я видела у нее свежий удар. Ее просто заставили под угрозами так сделать", - сказала Кузнецова.
Напомним, по ее словам, несколько недель назад в кризисный центр привезли избитую женщину, которая была женой цыгана. Позднее женщину похитили пятеро цыган и насильно увезли ее на машине.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все цыганские семьи, проживавшие в Чемодановка, покинули село после массовой драки с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
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