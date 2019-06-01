Кузбасский чиновник выпил воду с червями из-за жалоб жителей

Жители города Киселевска собрались у здания местной администрации, чтобы выразить протест в связи с некачественной питьевой водой. Люди принесли чиновникам воду с червями, которая идет у них из-под крана. Заместитель мэра города по вопросам ЖКХ Сергей Шишкин демонстративно взял одну из емкостей и выпил воду с червями.



Отрава из-под крана? Безопасно ли пить питьевую воду...

Позже чиновник пояснил, что выпил воду, потому что там не было червей. По его мнению, это была комариная личинка. Также Сергей Шишкин рассказал, что его уже довели люди, которые жалуются на воду, поскольку он сам каждый день пьет эту воду и все еще живой.

Замглавы города отчитался, что сейчас Роспотребнадзор каждый день берет пробы воды, а на уровне области было созвано экстренное совещание, на котором обсуждалось качество питьевой воды.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Роспотребнадзор успокаивал жителей Подмосковья. Ведомство утверждало, что красные черви, которых жители наблюдают в водопроводной воде, не опасны, поскольку они обитают только в чистой воде.

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