В Красноярске накрыли сеткой клумбы с тюльпанами

Жители Красноярска заметили необычные клумбы с тюльпанами, накрытую прочной синтетической сеткой. Такое решение призвано обезопасить цветы от воров.





"Интересно, это общегородские новации в благоустройстве, те самые столичные фишки, или прорывные решения на местах? Мне вот кажется, что на клумбах остро не хватает ещё колючей проволоки, забора, и вышек со снайперами. Без них насладиться красотой тюльпанов в полной мере не получается", - написал один из горожан.

Некоторые сочли подобную меру излишней, назвав клумбы "грядками строго режима". Другие согласились, что только такими радикальными мера возможно уберечь цветы от вандалов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Севастополе водитель автомобиля поцарапал машину о клумбы при парковке, взбесился и украл их.

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