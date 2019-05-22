Инвестора московской "канатки" определит конкурс

Объявлен конкурс на определение концессионера, который построит канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Потенциальные инвесторы для возведения объекта должны соответствовать ряду требований, среди которых наличие финансовых ресурсов (собственных или заемных) и опыт создания, эксплуатации канатных дорог или реализации ГЧП-проектов в транспортной сфере.

Ранее о готовности участия в конкурсе на право концессии заявляли пять компаний: ООО "Старый город" (дочерняя компания инициатора концессии — немецкой строительной фирмы BPS International в партнерстве с австрийским производителем канатных дорог Doppelmayr), ООО "Национальные канатные дороги" (дочерняя компания французского производителя канатных дорог Poma), ООО "Московские канатные дороги" (в партнерстве с швейцарским производителем канатных дорог Bartholet), ООО "Развитие канатных дорог" (Санкт-Петербург) и ООО "Профлогистиксервис" (Москва).

"По строительству "канатки" поступила частная концессионная инициатива, Правительством Москвы были проведены переговоры с вовлечением уполномоченных подразделений города, чтобы найти оптимальное для горожан транспортное и архитектурное решение. Уже начата предварительная проработка градостроительной документации для нового транспортного объекта. В марте этого года на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов был опубликован проект концессионного соглашения. В итоге пять инвесторов, включая иностранных, выразили намерение участвовать в конкурсе", — пояснил Владимир Ефимов.

Канатная дорога станет новым комфортным видом транспорта Москвы: объект будет интегрирован в транспортную сеть в рамках городской билетной системы. Помимо этого, вторая столичная "канатка" станет точкой притяжения для туристов.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 км. Прогнозируемый пассажиропоток — до 19 тыс. человек в сутки, в часы-пик "канатка" сможет перевозить до 2,5 тыс. пассажиров. Реализация проекта значительно сократит время горожан в пути между двумя районами Москвы, разделенными Химкинским водохранилищем, — с 45 минут до 7. Помимо этого, канатная дорога разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть.

"Объем инвестиций в строительство новой канатной дороги составит порядка 3,16 млрд рублей. Проект концессионного соглашения не предполагает бюджетных затрат ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации объекта. После запуска он будет принадлежать городу на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет, из которых около 2,5 лет займет строительство", — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Городские власти считают канатные дороги перспективным видом транспорта. В будущем Правительство Москвы рассматривает их создание на других городских территориях: например, такой транспортной системойможно связать строящийся парк "Остров Мечты" со станцией метро "Печатники" (или "Кожуховская") ибудущую станцию Большой кольцевой линии метро "Карамышевская" с ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.