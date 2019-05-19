У безработной жительницы Москвы украли из автомобиля 5 миллионов рублей

Пресс-служба столичного управления МВД сообщила о краже пяти миллионов рублей у безработной жительницы Москвы. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, злоумышленники проникли в салон автомобиля Mercedes-Benz, который принадлежал москвичке, и похитили оттуда пять миллионов рублей, а также солнцезащитные очки Hugo Boss. Общий ущерб оценили в 5 миллионов 15 тысяч рублей.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о похожем происшествии. Тогда у безработной москвички украли около тридцати миллионов рублей. неизвестный, подобрав ключи к входной двери, проник в квартиру безработной и похитил оттуда более 30 миллионов рублей.
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