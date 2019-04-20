В Москве подрались две группы полицейских в гражданском

В Московском управлении МВД рассказали о драке между сотрудниками полиции. По факту происшествия проводится проверка.



Вооруженное нападение на полицейских в центре Москвы. Видео / Новости от 24.08.2018 12:24

Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды. Там были задержаны две группы мужчин за драку, которые позже оказались сотрудниками полиции в штатском. Задержанные уже были привлечены к дисциплинарным взысканиям. Сейчас следствие изучает подробности инцидента.