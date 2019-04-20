В Москве подрались две группы полицейских в гражданском

В Московском управлении МВД рассказали о драке между сотрудниками полиции. По факту происшествия проводится проверка.
Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды. Там были задержаны две группы мужчин за драку, которые позже оказались сотрудниками полиции в штатском. Задержанные уже были привлечены к дисциплинарным взысканиям. Сейчас следствие изучает подробности инцидента.
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