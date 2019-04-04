Сын Жак-Ива Кусто поблагодарил Россию за возможность поучаствовать в спасении косаток

Сын известного океанолога Жак-Ива Кусто прибыл в Россию, чтобы принять участие в спасении косаток в Приморском крае. Жан-Мишель Кусто прибыл по приглашению министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина и главы региона Олега Кожемяко.

"Хочу выразить благодарность Правительству России, которое не просто пригласило меня почувствовать в спасательной операции, но и дало свои рекомендации по реабилитации животных", - заявил исследователь.

Кусто также рассказал, что собирается снять документальный фильм о том, как велась борьба за освобождение бухты Средняя, где ранее была обнаружена тюрьма для животных.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что Жан-Мишель Кусто прибыл в Россию за собственный счет. Государство помогло ему и его команде в открытии виз.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в честь Жак-Ива Кусто хотели назвать остров в Мексике. Этой чести французский исследователь морских глубин удостоен за большой вклад в изучение вод залива, где водятся десятки видов редких морских млекопитающих. Жак-Ив Кусто называл море Кортеса «всемирным аквариумом» за то, что здесь сосредоточено более 40% видов рыб и морских млекопитающих, обитающих в Мировом океане.

На фото: Жан-Мишель Кусто

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