Вот и пятница 13-е. В Пензе местных жителей испугал синий гроб

В одной из групп в соцсетях появилось странно фото. Местный житель добавил изображение, на котором запечатлен синий гроб в мусорном контейнере. Об этом сообщает "НашГородOnline".

фото: vk.com/penza_live

"Кто-то передумал", - так подписал фото пользователь. Теперь главная загадка этого дня - как и почему ритуальный атрибут попал в бак для мусора. К тому же дата для размышлений крайне подходящая - пятница 13-е. Многие считают, что этот день связан с чем-то пугающим. Существует также множество суеверий, связанных с этим сочетанием числа и дня недели.

А те подписчики группы "Пенза live", кто не испугался и отнесся к фото с юмором, тем временем охотно пишут под фотографией с гробом комментарии с версиями.

Одни считают, что кому-то не подошел цвет. Другие связывают появление атрибута с пенсионной реформой, якобы "собрался помирать, да рановато. Вот и передумал".

А часть пользователей отнеслась к изображению скептически. Им кажется, что "инсталляцию" сделали специально. То ли напугать хотели, пользуясь "зловещей" датой, то ли пошутить - непонятно.