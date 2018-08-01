Из золота было бы дешевле: в России построят дорогущую трассу

Новая дорога стоимостью почти в полтора триллиона рублей скоро появится в Краснодарском крае. Четырехполосная скоростная трасса призвана соединить курортный город Сочи с небольшим поселком Джубга.
Сообщается, что после строительства дорогостоящей трассы дорога от Сочи до Джубги займет меньше часа. Протяженность трассы составит 120 километров. Проезд по ней для автомобилистов власти собираются сделать бесплатным.
По словам заместителя главы Росавтодора Игоря Астахова, строительство дороги планируется начать уже в следующем году. Также Астахов уточнил, кто возьмет на себя финансирование реконструкции трассы. Как ни крути, полтора триллиона рублей сумма, мягко говоря, большая. По словам заместителя главы Росавтодора, реализация проекта подразумевает сценарий государственно-частного партнерства. То есть деньги на строительство трассы выделит не только государственный бюджет — часть трат возьмут на себя частные компании.
Но на новенькой трассе от Сочи до Джубги Росавтодор останавливаться не собирается. Амбиции его простираются на всю территорию Российской Федерации. И это не преувеличение — недавно в ведомстве сообщили, что к 2031 году они планируют увеличить протяженность федеральных трасс не менее чем на треть.
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Состояние российских дорог | Правда. Ру
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