"Вечно живые": в Театре Армии открыта школа переживания

21 июня в 19:00 на малой сцене Театра Российской Армии — спектакль "Вечно живые" (драма в двух действиях; 12+).

Пьеса Виктора Розова, известного отечественного драматурга, фронтовика, едва выжившего после тяжелого ранения, хорошо знавшего истинную цену чести, совести, искренности, вере, мужеству, героизму, на истории одной семьи, одной любви правдиво и поэтично рассказал о фронтовой жизни наших соотечественников и их жизни в тылу.

Спектакль посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер спектакля народный артист России Борис Морозов не побоялся неизбежных сравнений с культовым спектаклем, с которого "начался" театр "Современник", и с великим фильмом Михаила Калатозова "Летят журавли".

Он прочел пьесу Розова как притчу о том, что жизнь всегда ставит перед человеком проблему выбора и перед этим выбором в тот или иной момент может быть поставлен каждый. Один, как Борис Бороздин, не раздумывая, идет выполнять свой гражданский долг. Другой, как его кузен Марк, прячется за спины других.

Но решает эту тему режиссер человечно просто, без ложного пафоса. Спектаклю присуща редкая на сегодняшний день интонация сердечности и бережности отношения к своим героям — людям, оказавшимся в условиях, диктуемых войной.

Заслуженная артистка России Валентина Асланова:

"Если вы хотите видеть на сцене настоящий театр, настоящую жизнь, то посмотрите спектакль "Вечно живые".

У меня есть монолог на авансцене, который я читаю при полном зале в тишине. Я говорю: "Как ты думаешь, они долетят до Москвы?" И вот это ощущение: Москва, Кремль, долетят или нет… Это и есть школа переживания, когда слезы сами по себе льются.

Пьеса — слепок времени. В ней есть какой-то секрет. Недаром фильм "Летят журавли" получил "Золотую пальмовую ветвь". Играя в этом спектакле, я получаю удовольствие от профессии".

Билеты можно купить здесь.