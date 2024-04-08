Спектакль "Тётка Чарлея" покажут в Театре на Трубной

15 и 16 апреля в Театре на Трубной расскажут историю "Тетки Чарлея".
Вы точно знаете её по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция.
Спектакль "Тётка Чарлея", конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.
В ролях:
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.