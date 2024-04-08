Спектакль "Тётка Чарлея" покажут в Театре на Трубной

15 и 16 апреля в Театре на Трубной расскажут историю "Тетки Чарлея".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Вы точно знаете её по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда — Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных — Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция.

Спектакль "Тётка Чарлея", конечно, комедия. Но за шутками, юмором и забавными ситуациями героев скрывается настоящее чувство любви.

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