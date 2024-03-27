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За что певицу Сюзанну Вегу называют "мамой MP3": малоизвестные подробности

Певица Сюзанна Вега признана прародительницей MP3 за песню "Tom’s Diner"

1:46
Культура » Музыка

Некоторые современные вещи стали такими привычными, что кажется, словно они были всегда. Среди них — формат сжатия звука с потерями MP3. Он опубликован немногим более 30 лет назад. А ключевую роль в его создании сыграла американская певица Сюзанна Вега, которую мы все хорошо знаем в первую очередь по её песне "Tom's Diner".

Певица Сюзанна Вега признана прародительницей MP3 за песню "Tom’s Diner"
Фото: Wikimedia Commons by Olaf Tausch is licensed under GNU FDL

В начале своей поп-карьеры она не знала нот и не умела играть на музыкальных инструментах, поэтому записала свой главный хит а капелла. Разработчики MP3 использовали этот трек в качестве тестового.

"Будучи аспирантом, я разработал новый метод хранения музыки с очень низким битрейтом. Когда я готовил результаты к публикации, я прочитал в Hi-Fi-журнале, что песня "Tom's Diner" используется для тестирования высококачественных музыкальных систем. Мне стало любопытно, что сделает с этой композицией мой алгоритм, предшественник MP3. Результат был шокирующим. Голос Сюзанны Веги звучал очень хрипло, казалось, что она поёт дуэтом сама с собой. По-настоящему плохо, — вспоминает инженер Карлхайнц Бранденбург, один из авторов формата. — Я всё равно описал это [в своей докторской диссертации] и упомянул, что алгоритм не работает для "Tom's Diner". Потребовались годы, чтобы понять, в чём дело. Однако с помощью некоторых уловок было возможно закодировать эту песню так, чтобы она звучала идеально".

С тех пор считается, что песня "Tom's Diner" стала первой в мире, конвертированной в MP3, её автора и исполнительницу называют "мамой MP3", а сам формат — созданным "исключительно ради комфортного прослушивания любимой песни Бранденбурга".

Suzanne Vega, DNA - Tom's Diner
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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