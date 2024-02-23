Новые коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров представят на Московской неделе моды с 1 по 8 марта

Московская неделя моды с 1 по 8 марта пройдет в столице

0:51 Your browser does not support the audio element. Культура

На территории пространства Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ и в ЦВЗ "Манеж" с 1 по 8 марта второй раз пройдет Московская неделя моды.

Фото: wikimapia by Tanyang159 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На сайте mos.ru сообщили, что в открытии и закрытии мероприятия примут участие известные артисты.

В ЦВЗ "Манеж" можно будет посмотреть коллекции модельеров из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и других российских городов. А на ВДНХ в павильоне №75 свои творения представят дизайнеры из Уфы, Казани, Кирова и других городов.

В рамках недели моды на площадках пройдут паблик-токи, дискуссии. Эксперты в области моды и стиля поделятся, как научиться прогнозировать тренды, обсудят русский след в мировой моде, поговорят о современных трендах в мультимедиа и многом другом.