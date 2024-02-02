"Неприятный сюрприз": рок-фестиваль "Нашествие" вновь откладывается

Организаторы "Нашествия" перенесли рок-фестиваль на 2025 год

0:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Крупнейший в нашей стране фестиваль русского рока под открытым небом "Нашествие" перенесли в пятый раз, теперь уже на 2025 год, передаёт

KP40.ru.

Фото: flickr.com by Anton Belickiy is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самое обидное, что в этом году фестивалю исполняется 25 лет. Юбилейное мероприятие должно было состояться в конце июля под Калугой. Организаторы проинформировали, что приняли "тяжёлое, но наилучшее" решение перенести фестиваль на следующий год, и подчеркнули, что все билеты будут действительны для будущего мероприятия. Также их можно сдать.

Впервые фестиваль прошел 10-11 декабря 1999 г. в Доме культуры им. Горбунова в Москве и был посвящён первой годовщине вещания "Нашего радио".