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В Театре на Трубной рассказывают о "Женском счастье"

1:04
Культура

2, 6 и 23 ноября в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".

В Театре на Трубной рассказывают о "Женском счастье"
Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы by Пётр Захаров

В спектакле Театра на Трубной — женское счастье для Ляли — любимая работа и успешный успех. Одним словом — самореализация. Молодая, амбициозная девушка из провинции приезжает в Москву и становится ведущей на центральном телевидении. Счастье, правда! Или все-таки удача?

В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.

Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории.

Режиссёр — Мария Федосова.

В ролях:

  • Валерия Ланская,
  • Олег Царев,
  • Иван Мамонов,
  • Сухраб Хайлобеков,
  • Александр Сеппиус,
  • Мария Раевская,
  • Анастасия Марчук,
  • Виктория Крючкова,
  • Арсений Ветров,
  • Богдан Витряк.

Купить билеты

Фотограф — Пётр Захаров.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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