В Театре на Трубной рассказывают о "Женском счастье"

2, 6 и 23 ноября в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".
В спектакле Театра на Трубной — женское счастье для Ляли — любимая работа и успешный успех. Одним словом — самореализация. Молодая, амбициозная девушка из провинции приезжает в Москву и становится ведущей на центральном телевидении. Счастье, правда! Или все-таки удача?
В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.
Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории.
Режиссёр — Мария Федосова.
В ролях:
Фотограф — Пётр Захаров.
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