В Театре на Трубной рассказывают о "Женском счастье"

1:04 Your browser does not support the audio element. Культура

2, 6 и 23 ноября в Театре на Трубной расскажут о "Женском счастье".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы by Пётр Захаров

В спектакле Театра на Трубной — женское счастье для Ляли — любимая работа и успешный успех. Одним словом — самореализация. Молодая, амбициозная девушка из провинции приезжает в Москву и становится ведущей на центральном телевидении. Счастье, правда! Или все-таки удача?

В спектакле нет привычной сцены: действие происходит в телевизионной студии, где есть несколько зон в зрительном зале.

Во время просмотра только благодаря музыкальному сопровождению у вас вполне может возникнуть впечатление, что вы — часть этой истории.

Режиссёр — Мария Федосова.

В ролях:

Валерия Ланская,

Олег Царев,

Иван Мамонов,

Сухраб Хайлобеков,

Александр Сеппиус,

Мария Раевская,

Анастасия Марчук,

Виктория Крючкова,

Арсений Ветров,

Богдан Витряк.

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Фотограф — Пётр Захаров.