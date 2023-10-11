Основатель литературного агентства Writer's Way Александр Корнев рассказал, какие жанры книг наиболее популярны в России, сообщает газета "Известия".
По мнению эксперта, в 2023 году на российском рынке книг лидируют "романтическое фэнтези" и "детектив", и эта популярность сохраняется уже длительное время. Затем в списке популярных жанров идёт фантастика, охватывающая различные направления.
Александр Корнев также подчеркнул, что на данный момент нет кандидатов на роль нового "Гарри Поттера", чьи продажи были бы сопоставимы по объему и стойкости. По мнению эксперта, серия о приключениях юного волшебника остается непревзойдённой в том, как она связала читателя с ростом и развитием главного персонажа.
"В "Гарри Поттере" автор сумела выстроить структуру так, кстати, мне кажется, что она не специально это сделала, что читатель рос вместе с главным героем. Пока что ни в одной аналоговой истории не удалось это повторить и даже приблизиться", — пояснил Корнев.
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