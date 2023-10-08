Умерла народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко

Скончалась 75-летняя народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко. Об этом сообщила её дочь, певица Антонина Матвиенко.

Фото: Openverse

Нина Митрофановна Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в Житомирской области. С 1968 года она была солисткой Украинского народного хора имени Верёвки после окончания вокальной студии. Артистка также пела в составе трио "Золотые ключи".

Матвиенко была лауреатом множества конкурсов и фестивалей. Она активно гастролировала как в республиках СССР, так и за рубежом, в том числе в Европе и Северной Америке. Матвиенко также снималась в телевизионных фильмах и кинокартинах, включая такие работы, как "Как закалялась сталь" (1973 год), социальная драма "Обвиняется свадьба", "Соломенные колокола", "Улыбка зверя" и другие. Ее вокал можно услышать в проектах "Пропавшая грамота", "Иванко и царь Поганин", "Сорочинская ярмарка" и многих других.