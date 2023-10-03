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Умерла певица и актриса Патриция Янечкова

1:08
Культура

Певица и актриса Патриция Янечкова ушла из жизни 1 октября. Об этом сообщило издание Novinky.cz.

Умерла певица и актриса Патриция Янечкова
Фото: ВКонтакте

В зимнее время прошлого года молодая артистка объявила в социальных сетях, что у неё был диагностирован рак груди, и она вынуждена временно покинуть сцену. В этом году певица также вышла замуж за актёра Властимила Бурду.

Янечкова скончалась на 26-м году своей жизни.

Артистка родилась в Германии в семье словацкого происхождения и переехала в Остраву в возрасте трёх лет.

В декабре 2010 года она стала победительницей чешско-словацкого талант-шоу Talentmania. В 2011 году выпустила свой дебютный альбом. В 2014 году стала самой молодой из участниц, которые выиграли первое место на Международном конкурсе духовной музыки в Риме. В ноябре 2017 года певица сыграла свою первую крупную роль, исполнив Галатею в опере "Ацис и Галатея" Генделя.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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