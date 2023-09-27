25 сентября на 57-м году ушла из жизни известная актриса кино, ТВ и озвучивания, а также сценаристка и режиссёр Адина Кристеску. Эту информацию передало издание EGO, подчёркивая, что румынская театральная сцена и мир экранов потеряли яркую звезду.
Официальная причина смерти актрисы не уточнена, но утверждается, что это могло быть связано с раком.
Кристеску родилась 17 августа 1967 года в Бухаресте. Она начала свою актёрскую карьеру в 90-е годы и с тех пор снялась в таких фильмах, как "Ангелочки", "Слишком поздно", резонансная драма "4 месяца, 3 недели и 2 дня", которая была номинирована на "Оскар" и стала победителем Каннского кинофестиваля, а также в "Аврора", "Безумное кино для взрослых", "Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары" и других фильмах.
Ранее сообщалось, что в Индии умер актёр Бабу, который 30 лет был прикован к постели.
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