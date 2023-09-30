Ледовое представление Ильи Авербуха в Сочи привлекло внимание приблизительно 1,5 миллиона зрителей

1:34 Your browser does not support the audio element. Культура

Девятый сезон ледового шоу "Письма любви" Ильи Авербуха завершился в Сочи в субботу. За девять лет существования программы её посетили около 1,5 миллиона зрителей.

Фото: Openverse

"Наш летний ледовый сезон в Сочи завершился. За девять лет шоу посетило около полутора миллионов человек. В этом году гала-шоу "Письма любви" посмотрели 50 тысяч зрителей. Мы очень рады, что зрители тепло приняли нашу программу, и мы им безмерно благодарны. Гастроли прошли ярко и с большой душой", — подчеркнул Авербух.

Этот девятый сезон ознаменовался особыми выступлениями, с участием выдающихся фигуристов, включая двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и олимпийских чемпионов, таких как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин и многие другие. Показы сопровождались впечатляющими спецэффектами, включая уникальное освещение и оригинальные сценографические решения, сообщает ТАСС.

В этом сезоне также были представлены выступления ледовых акробатов, а фигуристы выступали под музыкальное сопровождение вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина.

Илья Авербух также выразил уважение к Роману Костомарову, который выступил на льду этого сезона, подчеркнув его стойкость и мужество. Присутствие Романа было вдохновляющим моментом для всех зрителей и участников.

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