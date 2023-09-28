Уехавший из РФ Жерар Депардье закрыл свой проект после начала СВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный французский актёр Жерар Депардье в 2013 году прибыл в РФ и получил российское гражданство. Он проживал в Новосибирске и даже планировал создать документальный фильм об этом городе, как сообщает News.ru.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Однако после начала СВО актёр закрыл свой проект, в котором планировал рассказать историю французских лётчиков, сражавшихся на стороне Советского Союза во времена Великой Отечественной войны.

В феврале 2023 года Депардье заявил, что по-прежнему считает себя русским.

"Для меня ничего не изменилось. Я по-прежнему считаю себя русским. Я обожаю русскую культуру", — заявил артист.

Стоит отметить, что Депардье рассматривает себя как гражданина мира и намеревался получить гражданство в семи разных странах.