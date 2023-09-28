Известный французский актёр Жерар Депардье в 2013 году прибыл в РФ и получил российское гражданство. Он проживал в Новосибирске и даже планировал создать документальный фильм об этом городе, как сообщает News.ru.
Однако после начала СВО актёр закрыл свой проект, в котором планировал рассказать историю французских лётчиков, сражавшихся на стороне Советского Союза во времена Великой Отечественной войны.
В феврале 2023 года Депардье заявил, что по-прежнему считает себя русским.
"Для меня ничего не изменилось. Я по-прежнему считаю себя русским. Я обожаю русскую культуру", — заявил артист.
Стоит отметить, что Депардье рассматривает себя как гражданина мира и намеревался получить гражданство в семи разных странах.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.