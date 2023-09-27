В Санкт-Петербурге планируют создать новый музыкальный центр "Чайковский"

2:11 Your browser does not support the audio element. Культура

Музыкальный кластер на базе Центра музыкальной культуры "Чайковский" будет создан на Думской улице, прилегающей к Невскому проспекту. О такой перспективе сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции, посвящённой концертному сезону Петербурга.

Фото: Openverse

"Продолжается активная работа на Думской улице в помещениях, которые закреплены городом за Центром музыкальной культуры "Чайковский". Ему принадлежит Думская башня. Прилегающее к башне здание с концертным залом сейчас находится на реконструкции. Мы планируем в конце 2024 года провести там первые большие концертные программы", — рассказал Болтин.

По его прогнозам, в 2025–2026 годах комплекс ремонтно-реставрационных работ будет завершен окончательно.

"Таким образом, здесь появится целый кластер музыкальной культуры, где будут и творческие студии, и лаборатории, и помещения для репетиций, и студии звукозаписи", — сказал руководитель комитета.

В состав Центра музыкальной культуры "Чайковский" входит Губернаторский симфонический оркестр, который занимает свою нишу в музыкальной жизни города и выступает на разных площадках. Коллектив, созданный 10 мая 1945 года, как оркестр Победы, готовит серию программ к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, где прозвучит музыка ленинградских композиторов.

В ближайших планах Губернаторского оркестра — уже в середине октября — большой фестиваль "Чайковский. Перезагрузка" под художественным руководством дирижера и композитора Антона Лубченко. Центральным событием фестиваля станет первое в истории оркестра выступление на сцене Концертного зала Мариинского театра. По личному приглашению маэстро Валерия Гергиева оркестр исполнит там концертную версию оперы Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке" с участием солистов Мариинского театра.