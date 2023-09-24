В возрасте ста лет ушла из жизни актриса Ольга Чоренс

1:28 Your browser does not support the audio element. Культура

22 сентября, за четыре месяца до своего столетнего юбилея, ушла из жизни, певица и телеведущая Ольга Чоренс. Артистка скончалась в Майами, и об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях её дочерей, певицы Ольги и Лизетт Альварес. По их словам, Ольга Чоренс ушла из жизни в кругу близких, находясь в своем доме и слушая песни, которые она исполняла в молодости. Причина смерти не была уточнена.

Фото: openverse.org

Ольга Чоренс родилась на Кубе, в Гаване, и начала свою музыкальную карьеру в возрасте 11 лет. Её известность пришла после выступлений в радиошоу Ritmos del Plata, которое вёл её будущий муж, певец и актер Тони Альварес. Они поженились в 1945 году и стали одним из самых известных семейных дуэтов в истории Кубы, сообщает Российская газета.

Ольга Чоренс также сделала свой дебют на экране в 1941 году в фильме "Романтический мюзикл". В 1963 году пара с семьей покинула Кубу, а за два года до этого их дочерей тайно эвакуировали из страны. Семья воссоединилась в Пуэрто-Рико и затем переехала жить в Мексику, Испанию и Нью-Йорк. Тони Альварес скончался в 2001 году.

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