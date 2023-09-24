Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилоты двух летевших в Москву самолетов увидели беспилотник прямо из кабины
Японский стартап Toregem Biopharma: к 2030 году будет создан препарата для выращивания зубов
Reuters: Зеленский в ходе своего визита в Польшу так и не увиделся ни с одним официальным лицом
Забастовка работников в США расширена до 38 автозаводов
Путешествие в красоту: тысячи россиян выбирают отдых в Красноярских Столбах
Бывший чиновник Китая: "1,4 млрд китайцев не заполнят все пустующие квартиры"
MedicalXpress: для выявления болезни Альцгеймера впервые применили новый тест тест на постукивание пальцем
Дочь Вячеслава Гришечкина рассказала, как в последние месяцы жизни отцу было очень тяжело
Лекарства от гипертонии могут спасти 76 миллионов жизней, говорит ВОЗ

В возрасте ста лет ушла из жизни актриса Ольга Чоренс

1:28
Культура

22 сентября, за четыре месяца до своего столетнего юбилея, ушла из жизни, певица и телеведущая Ольга Чоренс. Артистка скончалась в Майами, и об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях её дочерей, певицы Ольги и Лизетт Альварес. По их словам, Ольга Чоренс ушла из жизни в кругу близких, находясь в своем доме и слушая песни, которые она исполняла в молодости. Причина смерти не была уточнена.

В возрасте ста лет ушла из жизни актриса Ольга Чоренс
Фото: openverse.org

Ольга Чоренс родилась на Кубе, в Гаване, и начала свою музыкальную карьеру в возрасте 11 лет. Её известность пришла после выступлений в радиошоу Ritmos del Plata, которое вёл её будущий муж, певец и актер Тони Альварес. Они поженились в 1945 году и стали одним из самых известных семейных дуэтов в истории Кубы, сообщает Российская газета.

Ольга Чоренс также сделала свой дебют на экране в 1941 году в фильме "Романтический мюзикл". В 1963 году пара с семьей покинула Кубу, а за два года до этого их дочерей тайно эвакуировали из страны. Семья воссоединилась в Пуэрто-Рико и затем переехала жить в Мексику, Испанию и Нью-Йорк. Тони Альварес скончался в 2001 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Mis Noches Sin Ti - Original
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
"Чувствует она себя неплохо": артист Лев Лещенко рассказал, как композитор справляется после похорон своего мужа
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
Последние материалы
РБК: в России растёт заболеваемость COVID, врачи рассказали о мерах защиты
Мэрия Анапы хочет снести дома приемной семьи блогера Милохина и призвать его в армию
В возрасте ста лет ушла из жизни актриса Ольга Чоренс
Правительство выделило еще 45 миллиардов рублей на льготное кредитование аграриев
Адвокат Данилов предупредил водителей РФ о самых неожиданных штрафах ГИБДД
В Крыму высказались по поводу слов вице-премьера Украины о том, что жители должны покинуть полуостров
Турист погиб в аэропорту Пхукета
В августе Россия возглавила список стран по числу туристов, посетивших Стамбул
Футбольный стадион "Спартака" сменит название с нового года
Россияне жалуются на банки из-за навязанных услуг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников