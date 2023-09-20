Супруга Алексея Янина Дарья проинформировала, что на похоронах актёра будут только близкие

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Похороны актёра Алексея Янина, известного своей ролью в сериале "С любимыми не расстаются", будут проведены в узком кругу. Об этом сообщила его супруга Дарья.

Фото: ВКонтакте

"Похороны будут закрытыми, для близких друзей и родственников", — сказала она в беседе с Телеканалом "360".

Супруга актёра также уточнила, что в данный момент находится в похоронном агентстве и занимается организацией траурной церемонии. Дату и место прощания она не уточнила.

Актёр Алексей Янин ушёл из жизни на 41-м году жизни от последствий инсульта. С начала сентября он находился в реанимации в тяжёлом состоянии, но, несмотря на усилия медиков, его сердце не смогло выдержать.

Актёр приобрёл известность благодаря своим ролям в таких проектах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Опережая выстрел" и многих других. В марте 2015 года он перенёс инсульт.