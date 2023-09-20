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Супруга Алексея Янина Дарья проинформировала, что на похоронах актёра будут только близкие

1:02
Культура

Похороны актёра Алексея Янина, известного своей ролью в сериале "С любимыми не расстаются", будут проведены в узком кругу. Об этом сообщила его супруга Дарья.

Супруга Алексея Янина Дарья проинформировала, что на похоронах актёра будут только близкие
Фото: ВКонтакте

"Похороны будут закрытыми, для близких друзей и родственников", — сказала она в беседе с Телеканалом "360".

Супруга актёра также уточнила, что в данный момент находится в похоронном агентстве и занимается организацией траурной церемонии. Дату и место прощания она не уточнила.

Актёр Алексей Янин ушёл из жизни на 41-м году жизни от последствий инсульта. С начала сентября он находился в реанимации в тяжёлом состоянии, но, несмотря на усилия медиков, его сердце не смогло выдержать.

Актёр приобрёл известность благодаря своим ролям в таких проектах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Опережая выстрел" и многих других. В марте 2015 года он перенёс инсульт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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