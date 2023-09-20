Похороны актёра Алексея Янина, известного своей ролью в сериале "С любимыми не расстаются", будут проведены в узком кругу. Об этом сообщила его супруга Дарья.
"Похороны будут закрытыми, для близких друзей и родственников", — сказала она в беседе с Телеканалом "360".
Супруга актёра также уточнила, что в данный момент находится в похоронном агентстве и занимается организацией траурной церемонии. Дату и место прощания она не уточнила.
Актёр Алексей Янин ушёл из жизни на 41-м году жизни от последствий инсульта. С начала сентября он находился в реанимации в тяжёлом состоянии, но, несмотря на усилия медиков, его сердце не смогло выдержать.
Актёр приобрёл известность благодаря своим ролям в таких проектах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Опережая выстрел" и многих других. В марте 2015 года он перенёс инсульт.
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